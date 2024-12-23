سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

وزير الري يبحث مع رئيس الوطنية للمقاولات مشروعات التعاون المشتركة - أخبار كلمتك

وزير الري يبحث مع رئيس الوطنية للمقاولات مشروعات التعاون المشتركة - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي بمصر - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي بمصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - حصاد 2024| أبرزهن هدير عبد الرازق ونادين طارق.. رحلة مشاهير التيك توك بين ساحات المحاكم بسبب «الفيديوهات الفاضحة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - حصاد 2024| أبرزهن هدير عبد الرازق ونادين طارق.. رحلة مشاهير التيك توك بين ساحات المحاكم بسبب «الفيديوهات الفاضحة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الخميس.. وزارة الثقافة تحتفل بمشوار الموسيقار الراحل علي إسماعيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الخميس.. وزارة الثقافة تحتفل بمشوار الموسيقار الراحل علي إسماعيل - أخبار كلمتك

افتتاح فعاليات اليوم المصري النيبالي بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح فعاليات اليوم المصري النيبالي بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «فقرة الساحر» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «فقرة الساحر» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «فقرة الساحر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - بدأ عرض مسلسل «فقرة الساحر» بطولة كل من طه دسوقي، وأسماء جلال، يوم الخميس الماضي، عبر منصة يانغو بلاي، حيث لقى قبولًا واسعًا بتقديمه حبكة درامية مشوقة تجمع بين الغموض والسحر، ما أثار اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء عرضه.

وخلال السطور التالية تستعرض لكم كلمتك، التفاصيل الكاملة لـ مسلسل فقرة الساحر ومواعيد عرضه.

مسلسل فقرة الساحر

وتدور أحداث فقرة الساحر في عالم من الغموض والسحر، حيث تتشابك دراما نفسية مثيرة مع عناصر التشويق والإثارة، وتُعتبر القصة مزيجًا فنيًا يجذب المشاهدين من أول حلقة، بفضل الأداء الاستثنائي لأسماء جلال، إلى جانب طه دسوقي الذي يبرع في تقديم الأدوار الكوميدية والدرامية، وعلي قاسم الذي يضيف بعدًا قويًا للشخصيات.

مسلسل فقرة الساحر
مسلسل فقرة الساحر

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ويشارك في بطولة مسلسل فقرة الساحر: طه دسوقي، أسماء جلال، بسمة، علي قاسم، وليد فواز، وآخرين، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن.

مسلسل فقرة الساحر
مسلسل فقرة الساحر

مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر

ويتم عرض مسلسل فقرة الساحر، كل يوم خميس في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تتاح الحلقة الجديدة للمشتركين عبر منصة "يانغو بلاي" بعد بثها مباشرة، ويتكون العمل من 8 حلقات.

اقرأ أيضاً
وليد فواز ورانيا منصور.. أبرز الحضور بـ احتفالية عرض مسلسل «فقرة الساحر»

موعد عرض أولى حلقات مسلسل «فقرة الساحر» الليلة | صور

طرح البرومو الدعائي لـ مسلسل «فقرة الساحر»

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

قبل أيام من انطلاقه، تعرف على أبطال مسلسل القدر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق