مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «فقرة الساحر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - بدأ عرض مسلسل «فقرة الساحر» بطولة كل من طه دسوقي، وأسماء جلال، يوم الخميس الماضي، عبر منصة يانغو بلاي، حيث لقى قبولًا واسعًا بتقديمه حبكة درامية مشوقة تجمع بين الغموض والسحر، ما أثار اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء عرضه.

وخلال السطور التالية تستعرض لكم كلمتك، التفاصيل الكاملة لـ مسلسل فقرة الساحر ومواعيد عرضه.

مسلسل فقرة الساحر

وتدور أحداث فقرة الساحر في عالم من الغموض والسحر، حيث تتشابك دراما نفسية مثيرة مع عناصر التشويق والإثارة، وتُعتبر القصة مزيجًا فنيًا يجذب المشاهدين من أول حلقة، بفضل الأداء الاستثنائي لأسماء جلال، إلى جانب طه دسوقي الذي يبرع في تقديم الأدوار الكوميدية والدرامية، وعلي قاسم الذي يضيف بعدًا قويًا للشخصيات.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ويشارك في بطولة مسلسل فقرة الساحر: طه دسوقي، أسماء جلال، بسمة، علي قاسم، وليد فواز، وآخرين، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن.

مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر

ويتم عرض مسلسل فقرة الساحر، كل يوم خميس في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تتاح الحلقة الجديدة للمشتركين عبر منصة "يانغو بلاي" بعد بثها مباشرة، ويتكون العمل من 8 حلقات.