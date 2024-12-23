مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - حافظ فيلم الأنيميشن Mufasa: The Lion King» على التواجد في المركز الثاني، بشباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت إيراداته حوالي 9.9 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ35 مليون دولار، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل Mufasa: The Lion King

ويشارك في الجزء الثاني من سلسلة The Lion King أبطال الجزء الأول سيث روجن وبيلي إيشنر ودونالد جلوفر وبيونسيه نولز كارتر وجون كاني، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الجدد آرون بيير وكلفن هاريسون جونيور وتيفاني بون ومادس ميكلسن وثانديوي نيوتن وليني جيمس وأنيكا نوني روز وبلو آيفي كارتر ابنة بيونسيه في أول تجربة لها في الأداء الصوتي، وهو من إخراج باري جنكيز.

يعد فيلم «Mufasa: The Lion King»، الجزء الثاني لفيلم «The Lion King»، الذي أصدر عام 2019، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير «The Lion King»، الذي صدر عام 1994، وفاز بجائزتي أوسكار، هما «أفضل فيلم رسوم متحركة»، و«أفضل موسيقى تصويرية».