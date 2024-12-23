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مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - حافظ فيلم الأنيميشن Mufasa: The Lion King» على التواجد في المركز الثاني، بشباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت إيراداته حوالي 9.9 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ35 مليون دولار، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم Mufasa: The Lion King
فيلم Mufasa: The Lion King

تفاصيل Mufasa: The Lion King

ويشارك في الجزء الثاني من سلسلة The Lion King أبطال الجزء الأول سيث روجن وبيلي إيشنر ودونالد جلوفر وبيونسيه نولز كارتر وجون كاني، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الجدد آرون بيير وكلفن هاريسون جونيور وتيفاني بون ومادس ميكلسن وثانديوي نيوتن وليني جيمس وأنيكا نوني روز وبلو آيفي كارتر ابنة بيونسيه في أول تجربة لها في الأداء الصوتي، وهو من إخراج باري جنكيز.

فيلم Mufasa: The Lion King
فيلم Mufasa: The Lion King

يعد فيلم «Mufasa: The Lion King»، الجزء الثاني لفيلم «The Lion King»، الذي أصدر عام 2019، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير «The Lion King»، الذي صدر عام 1994، وفاز بجائزتي أوسكار، هما «أفضل فيلم رسوم متحركة»، و«أفضل موسيقى تصويرية».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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