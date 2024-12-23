الرياضة - 12:18 - تحديث لحظي.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بالدمغة والمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:18 مساءً - سعر جرام الذهب عيار 21.. ترتفع معدلات البحث على محرك البحث الشهير «جوجل»، عن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بالدمغة والمصنعية، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب الآن داخل أسواق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديثًا لحظيًا لـ سعر الذهب في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 24 نحو 4358.5 جنيه للبيع، و4335.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 22 نحو 3999.5 جنيه للبيع، و3978.5 حنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بالدمغة والمصنعية نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 18 نحو 3281.5 جنيه للبيع، و3264.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 14 نحو 2563.25جنيه للبيع، و2550 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 12 نحو 2204.25 جنيه للبيع، و2192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 9 نحو 1657.25 جنيه للبيع، و1657.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 30160 جنيها للبيع، و30000 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب الآن في مصر إلى 2629.55 دولار للبيع، و2629.28 دولار للشراء.

سعر الذهب بدون مصنعية في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية الآن نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 الآن نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية الآن إلى 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18بدون مصنعية الآن نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.