مانشستر يونايتد يستعين بتجربة الأهلي في حراسة المرمى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد، يرغب في الحصول على خدمات حارس مرمى جديد خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك على طريقة الأهلي أثناء ولاية مانويل جوزيه حين تعاقد مع نادر السيد في وجود عصام الحضري في حراسة المرمى.



ويقدم أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، أداء مذبذبا هذا الموسم ويرتكب العديد من الهفوات.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أعاد مانشستر يونايتد إحياء اهتمامه بضم إيلان ميسلييه حارس ليدز، لمنافسة أندريه أونانا على المركز الأساسي.



وأشارت إلى أن كشاف الحراس توني كوتون لا يزال معجبا بحارس ليدز يونايتد إيلان ميسلييه، الذي كان هدفا للشياطين الحمر قبل عامين، لكنه تراجع في المستوى عندما هبط فريقه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل كوتون يتابع مباريات ميسلييه بانتظام، ويعتبر الحارس الفرنسي البالغ 24 عاما، واحدا من الخيارات الواعدة للمستقبل.

وكان ميسلييه موهبة بارزة عندما ظهر مع ليدز، وقد خاض بالفعل أكثر من 240 مباراة احترافية.

وحقق مانشستر يونايتد رقما تاريخيا سيئا، خلال مواجهته أمام بورنموث، والتي تلقى فيها هزيمة مخجلة.

تجرع مانشستر يونايتد، هزيمة جديدة في البريميرليج، بعدما سقط على ملعبه على يد ضيفه بورنموث، بثلاثية نظيفة، في ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة 17 للمسابقة.

وسجل أهداف بورنموث كل من دين هويجسين (29) وجاستن كلايفرت (61 من ركلة جزاء) وأنتوين سيمينيو (64).

رقم سلبي لمانشستر يونايتد



وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدوري الانجليزي، التي يتواجد فيها مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الجدول (المركز الـ13)، خلال إجازة الكريسماس.



وأضافت الشبكة، أن ساوثهامبتون هو الفريق الوحيد الذي استقبلت شباكه 3 أهداف أو أكثر على ملعبه هذا الموسم (5 مرات) أكثر من مانشستر يونايتد صاحب الـ (4 مرات).

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