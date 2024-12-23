مشاهير العرب - محمد رمضان يطرح مسابقة للجمهور بجائزة 5 ملايين جنيه.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - أعلن الفنان محمد رمضان، عن مسابقة جديدة لجمهوره، وتقديم جائزة مالية ضخمة قدرها 5 ملايين جنيه للفائز.

وكتب محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «خمسة ملايين جنيه للي هيكتب إسم اغنيتي الجاية»

خلاف الفنان محمد رمضان وكزبرة

ورد الفنان محمد رمضان، بأسلوب ساخر، على تصريحات مغني المهرجانات كزبرة حول ما تردد عن خلافات بينهما مؤخرا، قائلا: «إحنا في مكتبة محترمة، إحنا مش في محل عطارة هنا».

وكان كزبرة، قال في تصريحات سابقة على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 حول خلافه مع رمضان: «حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان»، وهو ما دفع محمد رمضان للرد عليه.

آخر أعمال محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان، خلال الأيام الماضية، أغنيته الجديدة بعنوان «برج الثور» بالتعاون مع النجم العالمي أفرو بي، على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية وأغنية «برج الثور» من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، والفيديو كليب من إخراج ليلى غالب، وتأتي بالتعاون بين محمد رمضان والرابر أفرو بي، وهي من إخراج ليلي غالب، ومن كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.