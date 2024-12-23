نجوم هوليوود يحتفلون بالموسم الـ 50 لبرنامج SNL (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:24 صباحاً - احتفل البرنامج الأمريكي الساخر SNL، بإتمامه لـ ٥٠ موسم على الهواء مباشرة، منذ بدايته عام 1975، قدم خلالها الآلاف من الاسكتشات الساخرة، التي ألقت الضوء علي العديد من المشاكل في أمريكا وحول العالم.

وتضمنت حلقة الاحتفال، تواجد عدد من كبار نجوم هوليوود، علي رأسهم الممثل الحائز علي الأوسكار توم هانكس، كما شاركت الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسن، وتينا فاي، وجيمي فالون وغيرهم.

برنامج SNL الساخر

Saturday Night Live، أو اختصاره SNL، هو برنامج منوعات تلفزيوني أمريكي، يعرض بشكل مباشر، كل سبت على قناة هيئة الإذاعة الوطنية، أعدهُ لورن مايكلز، وطوره ديك إيبرسول، وعرض لأول مرة في 11 أكتوبر، عام 1975، ومستمر حتى الآن.

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