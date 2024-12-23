الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:27 مساءً - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الأنباء الخاصة بطلب أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد “إذنا خاصا بالخروج من الأراضي الروسية هي أنباء عارية عن الصحة”.

أول تعليق من الكرملين على أنباء طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت خبرا خاصا بتقدم زوجة بشار الأسد أسماء بما أسمته "طلب الطلاق"، وأعلنت عن "رغبتها في العودة إلى لندن، حيث ولدت ونشأت".

علاقة أسماء الأسد بموسكو

ووفقا للأنباء التي نفاها بيسكوف فقد "اعترفت أسماء الأسد بأنها لا تحب العيش في موسكو، وتريد الانتقال إلى بلدها الأصلي بريطانيا، حيث حصلت على الجنسية، والسبب الرسمي لهذه الخطوة هو قرارها مواصلة العلاج من سرطان الدم في لندن".

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