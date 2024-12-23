مشاهير العرب - بسينما متحف الجزيرة.. عرض 4 أفلام ضمن أولى فاعليات «السيما 36 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:53 مساءً - وقع اختيار وزارة الثقافة على 4 أفلام من إنتاج المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون لعرضها في أولى فعاليات برنامج «السيما 36.

فعاليات برنامج «السيما 36

وسيتم إطلاق فعاليات برنامج «السيما 36 من سينما متحف الجزيرة «الحضارة سابقًا» في تمام الساعة السادسة مساء، الأربعاء الأول من يناير 2025.

والأفلام المختارة هي: 16 ملي» من إخراج عبد الله جاد، «فالس الأحلام» من إخراج ليلى رزق، «عين تالته» من إخراج دينا رفاعي، و«آخر شتا» من إخراج ساندرا نشأت.

الأفلام المعروضة في «السيما 36

وأعربت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها أن تكون أول الأفلام المعروضة في «السيما 36 هي أفلام طلبة المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون، والتي تأتي أيضًا في إطار المسؤولية التنويرية والمجتمعية التي تحرص الأكاديمية على القيام بها لدعم الصناعات الإبداعية وتقديم محتوي ثقافي متميز باعتبارها أحد المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة إلى جانب كونها صرح تعليمي متخصص في الفنون.

وقالت الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون، إن جميع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة في «السيما 36 هي من أفلام الطلبة الحاصلة على جوائز خلال مشاركتها في مهرجانات محلية ودولية، كما سيتاح للمهتمين بصناعة السينما والهواه أن يلتقوا مع مخرجي هذه الأفلام للحديث معهم حول كيف نجحوا في إخراج وإنتاج أفلامهم الأولي بإمكانيات بسيطة، وكيف شاركوا في المهرجانات الدولية، وما هي خطتهم المستقبلية.

سينما متحف الجزيرة

يذكر أن سينما متحف الجزيرة «الحضارة سابقًا» هي أحد المواقع التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش والذى قام بتوفير كل الدعم لاستضافة هذا المشروع واتاحته لأكبر قدر من الجمهور في إطار استراتيجية تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة حاليًا.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قد أعلن أنه مع بداية العام القادم سيتم تخصيص قاعتي السينما بمتحف الجزيرة «الحضارة سابقًا» لعرض الأفلام الوثائقية والقصيرة والتسجيلية والتحريك والتجريب والأعمال الأولي لشباب المخرجين من مصر والعمل على إتاحتها لأكبر قدر من الجمهور المصري والمنتجين في إطار خطته لدعم صناعة السينما في مصر، والعمل على توفير أماكن عرض سينمائي جديدة لشباب المخرجين.