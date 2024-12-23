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الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

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الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:57 مساءً -  أكدت الدكتورة هبة السيد مدير برنامج مكافحة الإيدز بوزارة الصحة أن مرض الإيدز ليس له علاج شافي نهائيا يقضي عليه، ولكن له أدوية مضادة للفيروس تقلل من نشاطه في الجسم.

أدوية علاج الإيدز مجانا من التمويل الحكومي

 وأوضحت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في ورشة عمل بوزارة الصحة عن اليوم العالمي للإيدز، أن مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية علاج الإيدز مجانا من التمويل الحكومي.

برنامج علاج مرض الإيدز

 وأوضحت أن برنامج علاج مرض الإيدز مجموعة من الأدوية والخط الأول للأدوية يتم تصنيعه محليا  في مصر يحصل عليها ٩٧% من المتعايشين مع المرض.

 

 وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)، والتي ستغطي الفترة من عام 2024 حتى 2030، والتي تعد خطوة مهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030. 

 

القضاء على فيروس نقص المناعة البشري بحلول عام 2030

 وأكدت وزارة الصحة التزامها بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق القضاء على فيروس نقص المناعة البشري بحلول عام 2030 وفقًا لرؤية الدولة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للصحة.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تعمل في خطتها لمكافحة المرض، بشكل علمي من خلال عدة محاور، أهمها الوقاية والذي يعد محورًا ثابتا في استراتيجيات العمل بوزارة الصحة والسكان، وكذلك محور البيانات وتحديثها، والمسح الصحي الذي يساعد على وضع خارطة الطريق لتحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة الفيروس.

وأكدت أن محاور العمل تشمل أيضًا محور القواعد والدلائل الإرشادية، حيث يتم وضع قواعد في التشخيص والعلاج من خلال اللجان العلمية المختصة، مشيرًة في هذا الصدد إلى إتاحة 100% من أدوية فيروس نقص المناعة البشري لعلاج المصابين على نفقة الدولة، من خلال 27 مركزًا بجميع المحافظات.  

التمييز في تقديم الرعاية الصحية للمصابين

كما أكدت على محور المساواة وعدم التمييز في تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتقليل الوصمة المرتبطة بالمرض، وتكثيف الجهود المجتمعية للتوعية حول طرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منها، مشيرًة إلى نماذج الشراكة الإيجابية والناجحة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية والتي أثبتت دورها الفعال في الوصول للفئات المستهدفة.

تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)، أهداف ومحاور تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز) والتي من المقرر إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، بما يتفق مع الخطة العالمية لمكافحة الإيدز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوصول لمفهوم «ثلاثة أصفار» صفر إصابات جديدة، وصفر وفيات مرتبطة بالإيدز، وصفر تمييز، موضحة أن الأصفار الثلاثة تأتي كمبادئ توجيهية، وتلهم العمل عبر مجالات الوقاية والعلاج وحقوق الإنسان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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