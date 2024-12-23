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الرياضة - 08:52 - حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بـ درجات الحرارة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:52 - حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بـ درجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بـ درجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، على جميع محافظات مصر وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد، حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم
الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة، منوهة على المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، بسبب تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت، أن هناك نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ولكنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية.

سقوط أمطار

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وأضافت الهيئة، أن البحر المتوسط يشهد اضطرابات في حالة الملاحة البحرية مع نشاط رياح غريبة على «مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 متر إلى3 أمتار.

وأكدت على اعتدال حالة الملاحة البحرية في البحر الأحمر اليوم، حيث تتراوح ارتفاع أمواجه من 1.5 لـ مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 20 16
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 21 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 10
نخل 20 04
كاترين 14 03
الطور 23 13
طابا 19 07
شرم الشيخ 23 16
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 11
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 17 09
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 23 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 18
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 07
بني سويف 21 08
المنيا 20 06
أسيوط 20 05
سوهاج 22 08
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 09
الوادي الجديد 22 09
أبو سمبل 24 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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