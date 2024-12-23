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حديث سار بشان تصدير النفط وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

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حديث سار بشان تصدير النفط وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

حديث سار بشان تصدير النفط وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:44 مساءً - كلمتك/خاص:

قال مكتب المبعوث الاممي لدى اليمن انه ناقش مع اطراف سياسية عدة مؤخرا قضية صرف المرتبات واستئناف تصدير النفط.

واكد المكتب في بيان جديد له يوم الاثنين ان النقاشات اجمعت على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة بهذا الخصوص.

واضاف بالقول :" في 19 ديسمبر ، التقى مكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مع ممثلين عن كتلة التغيير، وحزب التجمع الوحدوي اليمني ، وحزب جبهة التحرير، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التضامن اليمني، ورابطة الجنوب العربي الحر، وذلك ضمن سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها المكتب.

وأكدت المناقشات على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز لتحقيق الاستقرار في اقتصاد اليمن وتحسين الوصول إلى الطاقة وضمان استفادة جميع اليمنيين من الإيرادات. واعتبرت التدابير الاقتصادية أمرا حاسما لبناء الثقة وتمكين التقدم السياسي والأمني.

كذلك شدد المشاركون على التمثيل العادل والسلام المتجذر في العدالة ونزع سلاح الجهات الغير الحكومية. ودعوا المجتمع الدولي إلى بذل جهود لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومنع تهريب الأسلحة وضمان سيادة الدولة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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