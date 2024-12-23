حديث سار بشان تصدير النفط وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

قال مكتب المبعوث الاممي لدى اليمن انه ناقش مع اطراف سياسية عدة مؤخرا قضية صرف المرتبات واستئناف تصدير النفط.

واكد المكتب في بيان جديد له يوم الاثنين ان النقاشات اجمعت على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة بهذا الخصوص.

واضاف بالقول :" في 19 ديسمبر ، التقى مكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مع ممثلين عن كتلة التغيير، وحزب التجمع الوحدوي اليمني ، وحزب جبهة التحرير، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التضامن اليمني، ورابطة الجنوب العربي الحر، وذلك ضمن سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها المكتب.

وأكدت المناقشات على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز لتحقيق الاستقرار في اقتصاد اليمن وتحسين الوصول إلى الطاقة وضمان استفادة جميع اليمنيين من الإيرادات. واعتبرت التدابير الاقتصادية أمرا حاسما لبناء الثقة وتمكين التقدم السياسي والأمني.

كذلك شدد المشاركون على التمثيل العادل والسلام المتجذر في العدالة ونزع سلاح الجهات الغير الحكومية. ودعوا المجتمع الدولي إلى بذل جهود لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومنع تهريب الأسلحة وضمان سيادة الدولة