وقفة احتجاجية وبيان طلابي هام صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج - أخبار كلمتك

"إلى رئيس الحكومة ووزارتي التعليم العالي والمالية والبنك المركزي

نحن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، نرفع هذا البيان كصرخة ألم ومعاناة وصلت إلى أقصى حدودها، في وقت نقف فيه على أعتاب العام 2025، بينما لم نتسلم مستحقاتنا المالية لعام 2023. لقد بلغ الإهمال والتجاهل واللامبالاة من قبل حكومتنا درجة غير مسبوقة، في ظل فساد مستشرٍ يدمر كل أمل في المستقبل، ويتركنا في معاناة دائمة مع الجوع والعوز.

إننا، طلاب اليمن في الخارج، لم نعد قادرين على الاستمرار في حياتنا الدراسية وسط هذا الإهمال الجائر. فقد اضطر العديد منا إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه للبحث عن أي مصدر رزق يعيننا على البقاء أحياء. هذا الوضع لا يهدد مستقبلنا وحسب، بل يدمر عقولاً وطنية كنا نأمل أن تعود لخدمة وطنها يوماً ما.

ولذا، فإننا نطالب مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل الفوري لإقالة كل المتسببين في هذا الفشل الذريع الذي أدى إلى معاناة آلاف الطلاب، وتحويلهم إلى القضاء لمحاسبتهم على إهدار مستقبلنا وتشويه صورة اليمن أمام العالم. كما ندعو إلى وضع خطة عاجلة ومنصفة لصرف كافة الستة الأرباع المتأخرة، وضمان انتظام ما بعدها في المستقبل دون تأخير أو تلاعب.

وإذ نؤكد أن صبرنا قد نفد، فإننا ماضون في خطوات تصعيدية سلمية تشمل الاعتصامات المستمرة أمام السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، واللجوء إلى القضاء والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتبني قضيتنا العادلة.

لن نتوقف حتى تُستعاد حقوقنا كاملة، ولن نصمت أمام من يستهين بعقولنا ومستقبلنا. نحن أبناء اليمن، وأملها الوحيد، ولن نسمح لفساد الحكومة أن يحطم أحلامنا وطموحاتنا.

الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

صادر عن: الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية

23 ديسمبر 2024 م

صورة مع التحية للأخوة:

ـ مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

- سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية.

- الملحق الثقافي بسفارتنا في القاهرة.