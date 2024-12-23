الرياضة - 12:00 - بفعل ضغوط الفيدرالي.. أول انخفاض لـ«بيتكوين» منذ فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - سجلت عملة بيتكوين الرقمية أول انخفاض أسبوعي لها منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أثرت توقعات السياسة الحذرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على التفاؤل الذي أشاعته تأكيدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن تبني القطاع الرقمي بخلاف تنفيذ عمليات ملموسة.

وانخفضت العملة الرقمية الأكبر بنسبة تزيد على 9% خلال الأسبوع الممتد حتى تعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ سبتمبر الماضي.

وفي تعاملات اليوم، تراجع سعر "بيتكوين" بنسبة 0.14% ليصل إلى 95.061.71 دولار، وفق منصة كوين ديسك الرقمية.

وخسرت عملة "ريبل" بنسبة 8.8% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 2.18 دولار خلال، بينما خسرت إيثيريوم نسبة 16.6% من قيمتها، لتسجل 3، 301.66 دولار.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مع الإشارة إلى وتيرة أبطأ في التيسير النقدي العام المقبل في محاولة للحفاظ على السيطرة على التضخم، مما تسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية.

كما أدى هذا التوجه المتشدد إلى تقليص التفاؤل الذي أثارته وعود ترامب بتنظيمات صديقة للعملات الرقمية ودعمه لإنشاء مخزون وطني من بيتكوين.

وعلاوة على ذلك، ساهم تدفق قياسي للخروج من صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية التي تستثمر بشكل مباشر في بيتكوين الأسبوع الماضي في الضغط على الأسعار على المدى القريب.

وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كانت شركة مايكرستراتيجي، التي تعد من أكبر المستثمرين في بيتكوين، ستواصل شراء العملة الرقمية حتى يوم الاثنين المقبل وتصل إلى المحفز السعري التالي أم لا.