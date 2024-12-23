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الرياضة - 12:00 - الدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:00 - الدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:00 - الدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - تخطى سعر الدولار ولأول مرة مستوى 51 جنيها منذ مارس الماضي، ليصل سعر البيع، اليوم الإثنين، إلى 51.02 جنيه في بنكي مصر والأهلي.

وأوضح بنكا الأهلي ومصر أن سعر شراء الدولار مقابل الجنيه بلغ 50.94 جنيه، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فوصل سعر العملة الأمريكية إلى 50.95 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

وعند نفس المستويات تراوح سعر الدولار أمام الجنيه، حيث كشفت بنوك «البركة - فيصل - QNB مصر - سايب - إتش إس بي سي - قناة السويس» أن سعر الدولار لديها سجل 51.04 جنيه في البيع، فيما سجل سعر الشراء حوالي 50.94 جنيه.

سعر الدولار

الدولار في بنك الإسكندرية والعربي الأفريقي

وأشار بنك الإسكندرية إلى أن الدولار سجل 50.91 جنيه في الشراء و51.01 جنيه عند البيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ارتفع الدولار إلى 50.90 جنيه في الشراء و51 جنيها للبيع.

بدأ الدولار يشهد ارتفاعا تدريجياً من مستوى 48.56 جنيه في أكتوبر الماضي، ليصل إلى مستوياته الحالية، بعدما بلغ إجمالي ارتفاعاته في ديسمبر الجاري حوالي 1.60 جنيه.

الدولار في بنك القاهرة

هذا وارتفع الدولار في بنك القاهرة لما بين 51.01 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، وفقاً لما كشف عنه الموقع الرسمي لبنك القاهرة.

لماذا يرتفع سعر الدولار؟

اأجعت تقارير حديثة أسباب ارتفاع سعر الدولار حالياً إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، وترى وحدة بحوث إتش سي أن ذلك جاء بالتزامن مع تدفقات النقد الأجنبي المتخارجة من أذون الخزانة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الطلب المحلي على الدولار إلى جانب توفيره لاستمرار تمويل العمليات الاستيرادية الجديدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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