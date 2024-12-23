الكشف عن حقيقة الصورة المتداولة للصحفي بشير سنان وهو يجهش بالبكاء - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة الصورة المتداولة للصحفي بشير سنان وهو يجهش بالبكاء - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات اليمنية صباح الاثنين - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات اليمنية صباح الاثنين - أخبار كلمتك

أغنية "ياه" لتامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

أغنية "ياه" لتامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

صدمة إسرائيلية من تطور هذا الأمر لدى الح وثيين - أخبار كلمتك

صدمة إسرائيلية من تطور هذا الأمر لدى الح وثيين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين  - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين  - أخبار كلمتك

أماكن وأرقام جلوس امتحان دور يناير للفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس - أخبار كلمتك

أماكن وأرقام جلوس امتحان دور يناير للفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس - أخبار كلمتك

طن الصويا يتراجع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

طن الصويا يتراجع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير - أخبار كلمتك

تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير - أخبار كلمتك

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة بـ 35 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة بـ 35 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة بـ 35 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:21 صباحاً - أسعار الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 23 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

وتستعرض «كلمتك» أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7  جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 11 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 10 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 10 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 10 إلى 16 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 25 إلى 35 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  8. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

13.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق