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مسابقة التعليم 2025.. الموعد والشروط وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

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مسابقة التعليم 2025.. الموعد والشروط وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

مسابقة التعليم 2025.. الموعد والشروط وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - مسابقة التعليم 2025.. ترتفع معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن موعد فتح باب التقديم في مسابقة التعليم 2025، ورابط وطريقة التقديم، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

مسابقة التعليم 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة التعليم 2025 الجديدة، بداية من شهر يناير المقبل.

مسابقة التعليم 2025

رابط التقديم في مسابقة التعليم 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للمتقدمين المتوافر بهم والمنطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة، التقديم في مسابقة التعليم 2025، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الإلكترونية.

طريقة التقديم في مسابقة التعليم 2025

1- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

2- الضغط على أيقونة الوظائف.

3- الدخول على وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- اختار المحافظة التابع لها.

5- تظهر الشروط والمؤهلات المطلوبة.

6- الضغط على تقديم طلب.

7-تسجيل البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

8- الضغط على حفظ البيانات، والتقديم.

مسابقة التعليم 2025

شروط التقديم في مسابقة التعليم 2025

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة.

- أن يكون حسن السمعة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي عالي.

- أن يكون حاصلا على دبلوم تربوي «خريجي الكليات الأخرى غير كلية التربية».

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن تقدير مقبول فأعلى.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- اجتياز التدريبات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد عمره عن 40 عامًا من تاريخ الإعلان عن المسابقة.

- ألا يكون قد حكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة.

- ألا يكون قد تم فصل المتقدم من الخدمة بحكم تأديبي نهائي، إلا إذا مضت 4 سنوات على الأقل.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- يتم التقديم ضمن محل الإقامة الموثق في بطاقة الرقم القومي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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