ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي، اليوم - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي، اليوم - أخبار كلمتك

سنرى ذلك، ترامب يسخر من تعليق مولينو حول قناة بنما - أخبار كلمتك

سنرى ذلك، ترامب يسخر من تعليق مولينو حول قناة بنما - أخبار كلمتك

ماجد المهندس: شرف لي المشاركة في موسم الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المهندس: شرف لي المشاركة في موسم الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل الإعدادي الأزهري - أخبار كلمتك

اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل الإعدادي الأزهري - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يكشف عن سبب التفوق على توتنهام - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يكشف عن سبب التفوق على توتنهام - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجار بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجار بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الفيليه بلطي يبدأ من 50 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الفيليه بلطي يبدأ من 50 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

13.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

13.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

إسرائيل تدرس دعم الأكراد في سوريا بطريقة غير عسكرية - أخبار كلمتك

إسرائيل تدرس دعم الأكراد في سوريا بطريقة غير عسكرية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:46 صباحاً - ارتفاع أسعار القمح في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في أسعار القمح المستورد ما بين 200 و300 جنيهًا في الطن، مقابل استقرار سعر طن الدقيق.

 

<span style=
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

 

<span style=
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

<span style=
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12600 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12700 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12900 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

 

<span style=
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15 ألف جنيه للطن.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15200 جنيه للطن.

 

<span style=
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13903 جنيهات، بارتفاع قدره 1643 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

 

<span style=
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 27.3 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

 

<span style=
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

 

<span style=
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 226.88 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 236.74  دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 346.76  دولار للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق