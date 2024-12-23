ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:46 صباحاً - ارتفاع أسعار القمح في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في أسعار القمح المستورد ما بين 200 و300 جنيهًا في الطن، مقابل استقرار سعر طن الدقيق.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12600 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12700 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيهًا عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12900 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15 ألف جنيه للطن.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15200 جنيه للطن.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13903 جنيهات، بارتفاع قدره 1643 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 27.3 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 226.88 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 236.74 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 346.76 دولار للطن.

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