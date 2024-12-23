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«أمهات مصر»: شكاوى من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة - أخبار كلمتك

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«أمهات مصر»: شكاوى من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة - أخبار كلمتك

«أمهات مصر»: شكاوى من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك شكاوى من أولياء الأمور بشأن مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 في بعض المحافظات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اشتكوا من احتواء الجدول على امتحان مادتين يوميًا دون وجود أيام فاصلة، مما يؤثر على استعداد الطلاب للامتحانات التالية، كما طالبوا بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية بأسبوع، وفقًا لما ذكروه.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أولياء أمور طلاب محافظة الجيزة اعربوا عن استيائهم من تأخر صدور جداول امتحانات منتصف العام حتي الآن، مستنكرين هذا التأخير.

وأوضحت عبير، أنها تلقت شكاوى بشأن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة بني سويف، والذي يتضمن وضع ثلاث مواد في يوم واحد، وذكرت مثالاً: «العلوم والدراسات والتكنولوجيا في يوم واحد، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا».

ومن جانبهم، تفاعل العشرات من أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت إحدي أولياء الأمور: «جدول امتحانات ثانية ثانوي تاني يوم رياضة بحتة ورياضة تطبيقية، صعب جدا الطالب هيجيب تركيز منين، وكمان البحتة ساعتين بس ازاي ده».

وأضافت أخري: «أيوه الامتحانات من 8 الصبح بصراحة صعب جدا الميعاد طول عمرنا متعودين انها ٩ الصبح و الناس اللي ساكنه بعيد عن المدارس مع زحمة الطرق وقت الامتحان فيها مشكلة و البديل انها تنزل بدري جدا في البرد و الشبورة لأطفال ياريت نراعي سنهم».

وذكرت ولي أمر أخري: «جدول الاعداديه محافظة القاهرة سئ جدا، إزاي مادة الهندسه مع الانجليزى وياريت المواد خارج المجموع زى الكمبيوتر والدين نمتحنهم قبل المواد الاساسيه بأسبوع علي الأقل».

وأشارت ولي أمر أخري: «جدول الشهاده الاعداديه بمحافظه القليوبيه تقيل جداً ومفيش وقت للمراجعه كافي وضغط كبير علي الطالب».

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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