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تداول 18 ألف طن بضائع و1214 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 18 ألف طن بضائع و1214 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 18 ألف طن بضائع و1214 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1214 شاحنة و115 سيارة. 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر 

 شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 660 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 554 شاحنة و15 سيارة. 
  يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان، وأمل، والحرية، بينما تغادر السفينتين بوسيدون ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وAlcudia Express وغادرت السفينة Alcudia Express.

 كما تم تداول 3500 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1655 راكب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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