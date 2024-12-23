تداول 18 ألف طن بضائع و1214 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1214 شاحنة و115 سيارة.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر

شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 660 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 554 شاحنة و15 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان، وأمل، والحرية، بينما تغادر السفينتين بوسيدون ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وAlcudia Express وغادرت السفينة Alcudia Express.

كما تم تداول 3500 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1655 راكب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.