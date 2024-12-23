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الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

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الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:34 صباحاً -  ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية الروسي سيتسلم قريبا غواصة نووية جديدة من فئة Yasen-M.

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة 

 

 وقال المدير العام لشركة Sevmash الروسية لصناعة السفن والغواصات، ميخائيل بودنيشينكو:"يستعد سلاح البحرية الروسي لتسلم غواصة أرخانغسلك النووية من فئة Yasen-M، والتي تم تطويرها في إطار المشروع 885М، ومن المفترض أن يتم تسليم هذه الغواصة للجيش الروسي قبل نهاية عام 2024".

وأضاف:"أخرجت الغواصة من المرفأ العام الماضي، وخضعت لسلسلة من الاختبارات ضمن الجداول الزمنية التي وافقت عليها وزارة الدفاع الروسية، ونعمل حاليا على تجهيزها لتسليمها لسلاح البحرية في الجيش".

 

وأشار بودنيشينكو إلى أن "أرخانغلسك" هي رابع غواصة نووية عسكرية طورتها شركة Sevmash لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع 885М، وتعمل الشركة على تطوير أربع غواصات أخرى في إطار المشروع نفسه هي:"بيرم"، و"أوليانوفسك"، و"فلاديفوستوك"، و"فورونيج".

 

يمكن لغواصات Yasen-M النووية الغوص لعمق 600 م تحت سطح الماء، وحمل طاقم مؤلف من 90 شخصا والعمل لمدة 100 يوم دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وفي المستقبل من المفترض أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ Zirkon فرط الصوتية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

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