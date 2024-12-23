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تفاصيل لقاءات رئيس الرقابة المالية مع كبرى المؤسسات المصرفية التركية - أخبار كلمتك

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تفاصيل لقاءات رئيس الرقابة المالية مع كبرى المؤسسات المصرفية التركية - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاءات رئيس الرقابة المالية مع كبرى المؤسسات المصرفية التركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - نظم  مكتب التمثيل التجاري في اسطنبول بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة سلسلة من المقابلات للدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة  العامه للرقابة المالية  مع عدد من كبرى المؤسسات  المالية والبنوك واتحادات  الأعمال التركية  وذلك خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة لرئاسة الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال Iosco.
 

والتقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الزيارة  مع فاطمة جينار نائب رئيس اتحاد البنوك  التكافلية فى تركيا. 

 وأشارت   نائب رئيس اتحاد البنوك  التكافلية فى تركيا إلى اعتزام أمين عام الاتحاد إجراء زيارة الى القاهرة خلال الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع عدد من المؤسسات المالية  فى مصر.

ورحب الدكتور محمد فريد صالح  بالزيارة مشيرًا إلى استعداده للتعاون مع الاتحاد فى قطاع التأمين فى ظل التطورات التى سيشهدها هذا القطاع فى مصر خلال الفترة القادمة  و فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين فى هذا القطاع الواعد.

 

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كما تضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسئولى  اتحاد المصنعين ورجال الأعمال الأتراك- - موصياد- الذى يعد من أكبر التجمعات فى تركيا وكذا مجلس التكنولوجيا الماليه التابع لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية التركي وبنك البركة  الى جانب مجموعة "ايساس " أحد أكبر المجموعات التركية العاملة في مجال إدارة الأصول.

 

وتناولت الاجتماعات استعراض الإطار الاستثماري الواعد فى السوق المصرى والإجراءات التي تم اتخاذها لجذب صناديق الاستثمار في مصر وكذا الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعى والذى يعد الأول من نوعه فى مصر ويهدف الى تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بهدف دعم التنمية المستدامة إلى جانب استعراض الفرص الكبيرة للاستثمار في قطاع التأمين بمصر خلال الفترة القادمة.
 

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وأبدت الاتحادات والشركات التركية خلال الاجتماعات اهتمامها بالاستثمار في مصر خاصة في قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية وتم الاتفاق على تنظيم بعثة أعمال خلال العام القادم بالتنسيق مع المكتب التجارى في اسطنبول تضم عددًا من الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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