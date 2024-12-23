سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

وزير الري يبحث مع رئيس الوطنية للمقاولات مشروعات التعاون المشتركة - أخبار كلمتك

وزير الري يبحث مع رئيس الوطنية للمقاولات مشروعات التعاون المشتركة - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي بمصر - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي بمصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - حصاد 2024| أبرزهن هدير عبد الرازق ونادين طارق.. رحلة مشاهير التيك توك بين ساحات المحاكم بسبب «الفيديوهات الفاضحة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - حصاد 2024| أبرزهن هدير عبد الرازق ونادين طارق.. رحلة مشاهير التيك توك بين ساحات المحاكم بسبب «الفيديوهات الفاضحة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الخميس.. وزارة الثقافة تحتفل بمشوار الموسيقار الراحل علي إسماعيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الخميس.. وزارة الثقافة تحتفل بمشوار الموسيقار الراحل علي إسماعيل - أخبار كلمتك

افتتاح فعاليات اليوم المصري النيبالي بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح فعاليات اليوم المصري النيبالي بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حقيقة عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2024-2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حقيقة عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2024-2025 - أخبار كلمتك

حقيقة عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - امتحانات الثانوية العامة 2025.. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم عقد اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام على التابلت المدرسي كما هو متبع بالأعوام الماضية.

امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم عقد اختبارات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت المدرسي، لتعريف الطلاب على طريقة الدخول لمنصة الامتحانات وطريقة الإجابة على الامتحانات.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأشارت الوزارة، إلى أن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لم يتغير، ويتم عقد امتحانات هذا العام على نفس نظام امتحانات الأعوام الماضية، مؤكدة أنه سيتم عقد الامتحانات في موعدها دون أي تغييرات.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأضافت الوزارة، أنه يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للطلاب بالمدارس الحكومية من خلال التابلت المدرسي، على أن يتم عقد الامتحانات ورقية للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو تحدث لهم مشكلة أثناء أداء الامتحانات.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي إطار متصل، تستعد مديريات وإدارات التربية والتعليم، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية» والشهادة الإعدادية، في شهر يناير المقبل.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

ويتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم السبت 18 وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

اقرأ أيضاً
التعليم: تدريب الطلاب على استخدام التابلت والدخول على المنصة قبل الامتحانات

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025

التعليم توجه بتصحيح امتحانات نصف العام 2025 يوميًا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق