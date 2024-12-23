حقيقة عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - امتحانات الثانوية العامة 2025.. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم عقد اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام على التابلت المدرسي كما هو متبع بالأعوام الماضية.

امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم عقد اختبارات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت المدرسي، لتعريف الطلاب على طريقة الدخول لمنصة الامتحانات وطريقة الإجابة على الامتحانات.

نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأشارت الوزارة، إلى أن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لم يتغير، ويتم عقد امتحانات هذا العام على نفس نظام امتحانات الأعوام الماضية، مؤكدة أنه سيتم عقد الامتحانات في موعدها دون أي تغييرات.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأضافت الوزارة، أنه يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للطلاب بالمدارس الحكومية من خلال التابلت المدرسي، على أن يتم عقد الامتحانات ورقية للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو تحدث لهم مشكلة أثناء أداء الامتحانات.

الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي إطار متصل، تستعد مديريات وإدارات التربية والتعليم، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية» والشهادة الإعدادية، في شهر يناير المقبل.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

ويتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم السبت 18 وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.