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الصحة تطلق تطبيقًا جديدًا لتسجيل الحجاج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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الصحة تطلق تطبيقًا جديدًا لتسجيل الحجاج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

الصحة تطلق تطبيقًا جديدًا لتسجيل الحجاج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة وزارة الداخلية”.

تطبيق جديد لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة وزارة الداخلية

وأطلقت وزارة الصحة والسكان تطبيقًا جديدًا لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة وزارة الداخلية، يستهدف تسجيل الكشف الطبي للحجاج والربط مع منظومة وزارة الداخلية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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