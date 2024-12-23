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مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي بعد قليل - أخبار كلمتك

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مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي بعد قليل - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي بعد قليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي - الذي يقوم حاليا بزيارة إلى مصر.

وتناول اللقاء - الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة - العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل على تطويرها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين إلى جانب الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا عقب جلسة المباحثات الموسعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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