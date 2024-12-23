الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة بيلاروس فورا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، المواطنين الأمريكيين في بيلاروس بالمغادرة بشكل عاجل.

الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة بيلاروس فورا





جاء ذلك في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة تضمن تحديثا للمواطنين الأمريكيين الذين يخططون للسفير إلى بيلاروس، أو الإقامة هناك، والذي تابع: "تدعو الوزارة إلى عدم السفر إلى بيلاروس. ويتعين على المواطنين الأمريكيين الموجودين في بيلاروس مغادرة البلاد على الفور".

الحذر عند التخطيط لمغادرة بيلاروس

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر عند التخطيط لمغادرة بيلاروس لأن المعابر الحدودية مع الدول المجاورة قد تغلق دون سابق إنذار.

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