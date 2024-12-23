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الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة بيلاروس فورا - أخبار كلمتك

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الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة بيلاروس فورا - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة بيلاروس فورا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، المواطنين الأمريكيين في بيلاروس بالمغادرة بشكل عاجل.

 

الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة بيلاروس فورا
 
 

جاء ذلك في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة تضمن تحديثا للمواطنين الأمريكيين الذين يخططون للسفير إلى بيلاروس، أو الإقامة هناك، والذي تابع: "تدعو الوزارة إلى عدم السفر إلى بيلاروس. ويتعين على المواطنين الأمريكيين الموجودين في بيلاروس مغادرة البلاد على الفور".

الحذر عند التخطيط لمغادرة بيلاروس

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر عند التخطيط لمغادرة بيلاروس لأن المعابر الحدودية مع الدول المجاورة قد تغلق دون سابق إنذار.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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