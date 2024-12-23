الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية وبيان طلابي هام صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية وبيان طلابي هام صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج - أخبار كلمتك

هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

بعد أحداث مواجهة شباب بلوزداد، لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة للجماهير في مباراة المصري - أخبار كلمتك

بعد أحداث مواجهة شباب بلوزداد، لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة للجماهير في مباراة المصري - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" - أخبار كلمتك

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إعلام عبري يزعم: إسرائيل لن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلام عبري يزعم: إسرائيل لن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

إعلام عبري يزعم: إسرائيل لن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله: إن إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا في قطاع غزة.

إسرائيل ما زالت تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس

وفي السياق ذاته نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله “ستكون هناك أغلبية تصوت لصالح صفقة تعيد المختطفين”.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر أمني قوله: إن إسرائيل لا تزال تنتظر من حركة حماس قائمة بالرهائن الأحياء الذين تخطط لإطلاق سراحهم.

 وأضاف المصدر أنه بدون القائمة، سيكون التقدم في المحادثات صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا، مبينًا أن هناك بعض التقدم في مفاوضات صفقة الرهائن، ومع ذلك، هناك صعوبات كبيرة على طريق التوصل إلى اتفاق.

txt

الأونروا: كل الحروب لها قواعد إلا في غزة

تصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل 

 وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تصاعد الخلافات بين حركة حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة، مؤكدة أنه "لا يوجد بوادر انفراجة" لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلت عن مسئولين إسرائيليين.

وبينما كان هناك تفاؤل طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل بشأن فرص صياغة الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، أوضحت القناة أن الخلافات بين إسرائيل وحماس تصاعدت خلال الأيام الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق