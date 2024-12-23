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122 مليون دولار إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King في الأسبوع الافتتاحي - أخبار كلمتك

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122 مليون دولار إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King في الأسبوع الافتتاحي - أخبار كلمتك

122 مليون دولار إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King في الأسبوع الافتتاحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - أفلام ديزني، حصد فيلم ديزني الجديد Mufasa: The Lion King، إيرادات بلغت 122 مليون دولار في الأسبوع الافتتاحي له، في شباك التذاكر العالمي.

وطرح ديزني، النسخة الحية من فيلم Mufasa: The Lion King، رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤.  

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تفاصيل فيلم ديزني Mufasa: The Lion King

وتدور أحداث فيلم ديزني  "Mufasa: The Lion King"، حول قصة الشبل سيمبا، وبدايته عندما كان ضائعًا ووحيدًا، حتى مقابلته أسد يدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، لتكون الصدفة هي السبب في رحلة للبحث عن مصيره.

 

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فيلم Mufasa: The Lion King، يعد  الجزء الثاني لفيلم "The Lion King"، الذي أصدر عام 2019، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King"، الذي صدر عام 1994، وفاز بجائزتي أوسكار، هما "أفضل فيلم رسوم متحركة "، و"أفضل موسيقى تصويرية".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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