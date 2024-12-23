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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بحدائق الأهرام (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بحدائق الأهرام (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بحدائق الأهرام (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - تفقد المهندس عادل  النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بوصلة الربط لخط مياه قطر ٨٠٠ مم مع خط مياه  ٣٠٠ مم وذلك بشارع الضغط العالي بمنطقة ح بقطاع حدائق الأهرام نطاق حي الهرم وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح. 
 

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وكلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع بحدائق الأهرام حيث من المقرر أن تتأثر عددًا من المناطق خلال فترة إصلاح الكسر والربط لخطوط المياه. 
 

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توفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه

كما وجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين وللطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجات المواطنين فورًا، مشددا علي رئيس حي الهرم بإعادة الشيء لأصله فور انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة والإصلاح والربط لخطوط المياه. 
 

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رافق المحافظ هند عبدالحليم نائبة المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومصطفي عبد العليم نائب رئيس الحي لقطاع هضبة الأهرام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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