صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby - أخبار كلمتك

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby - أخبار كلمتك

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

هاني مسهور: هكذا يقوم الح وثي بعملية انتحارية من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

هاني مسهور: هكذا يقوم الح وثي بعملية انتحارية من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

4.5 جنيه ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
4.5 جنيه ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

4.5 جنيه ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:04 صباحاً - أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو الفراخ من 3 إلى 4.5 جنيه، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

 

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق 

 وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

اسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.4 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح  سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

 

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 73 إلى 74 جنيهًا. 

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 77 جنيهًا إلى 78 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

 

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 285 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 189 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق