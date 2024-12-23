صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby - أخبار كلمتك

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby - أخبار كلمتك

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

هاني مسهور: هكذا يقوم الح وثي بعملية انتحارية من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

هاني مسهور: هكذا يقوم الح وثي بعملية انتحارية من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الأهلي يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة المصري في الدوري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة المصري في الدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة المصري في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - يبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا امام البنك الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يهزم مونزا 2-1 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق