مشاهير العرب - بعد سؤال الـ 5 ملايين جنيه.. تعرف على كلمات أغنية «أنا البلد» لـ محمد رمضان | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «أنا البلد» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الجمعة، وذلك بعدما شوق الجمهور لها بطرح مسابقة الـ 5 ملايين جنيه في الفترة الأخيرة.

وأغنية أنا البلد لـ محمد رمضان، من كلمات مصطفى حدوته، وطاطا الشافعي، وألحان تاج.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا البلد» لـ محمد رمضان الأتي: «انا حاطط عاللي حطوا عليك، ومزعل اللي مزعلك، كاسر عين اللي كسروا عينيك، ومشغل اللي مشغلك، بلعب باللي لاعبين بيك، جاي تنافس مين يالا؟، أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك، وكبير كبيرك يبقى أنا، أنا البلد يابن البلد، أساسي يا كمالة عدد، لما أجي تحسوا بهدد، ولد، أسد، جه الملك رفع العلم، تاريخي خلص كام قلم، انا مداين اللي بيداينوك، ومسلف اللي مسلفك، انا مضايقك اللي بيضايقوك».

محمد رمضان يروج لأغنية أنا البلد

وكان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» أعاد نشر البوستر التشويقي لأغنية «أنا البلد» مطالبا الجمهور بتخمين الفئة الموجهة لها الأغنية، قائلًا: «سؤال الخمسة مليون للأسف محدش جاوب صح ودي فرصة تانية دي مسابقة الأربعة مليون اسمعها وأكتب أغنية (أنا البلد) موجهة لمين؟! نفسي أكسب حد من جمهوري».

مسابقة الفنان محمد رمضان

وأعلن محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن مسابقة لجمهوره يمنح خلالها جائزة قيمتها 5 ملايين جنيه لمن ينجح في معرفة اسم أغنيته الجديدة، وكتب قائلًا: «خمسة ملايين جنيه للي هيكتب إسم أغنيتي الجاية».

آخر أعمال محمد رمضان

وأثار محمد رمضان، حالة من الجدل مؤخرًا، وذلك بعدما شارك في إعلان كوكاكولا، الأمر الذي قوبل بغضب شديد من قبل قطاع كبير من الجمهور.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كانت أغنية «كبير بلد»، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.