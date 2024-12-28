الرياضة - 10:01 - عز بكام؟.. تراجع مفاجئ في سعر طن الحديد اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - سعر طن الحديد.. انخفضت أسعار مواد البناء المختلفة منها الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع المحلية والأسواق المختلفة، في بداية تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

سعر طن الحديد

وتوفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الحديد والأسمنت اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم، من هنا.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 38022 جنيه.

سجل سعر طن حديد عز قيمة 38800 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي قيمة 38600 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد ستيل قيمة 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين قيمة 38.500 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال قيمة 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي قيمة 36400 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومي 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطية 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد العشري 35800 جنيه.

سجل سعر طن حديد بيانكو 34500 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان 35700 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2600 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت مصنع النصر 1960 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت مصنع العسكري 1950 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت مصنع السويس 2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت قنا اليوم 3000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السد العالي 2740 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت أسوان 2750 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت النهضة 2940 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الماكس 3160 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت البرج 3150 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العامرية عادة 3140 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت المصريين 2800 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط 2820 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الصعيد 2850 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت التعمير 2830 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الممتاز 2850 جنيه.