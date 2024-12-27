وزارة البيئة تشارك بماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - شاركت وزارة البيئة فى ماراثون "زايد الخيرى" والذى انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى أطلق شارته الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور سلطان بن سيف النيادى وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام وتنظمه وزارة الشباب والرياضة،فى نسخته التاسعة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة، بمشاركة عشرون الف متسابق من مختلف الاعمار.

وبحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأيمن حقي رئيس شركة تراي فاكتوري المنفذة للماراثون، والبطل البارالمبي محمد المنياوي سفير الماراثون، ولفيف من قيادات الجهات المعنية والمنفذة للماراثون.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتتسق مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتعزيز وعيه وثقافته البيئية جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية للعاصمة الإدارية كمدينة خضراء مستدامة تجمع بين الحداثة والتطور. وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق جودة حياة أفضل لجميع المصريين، وتقديم العاصمة الإدارية كنموذج رائد يُحتذى به للمدن المستقبلية عالميًا، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وقد اشادت وزيرة البيئة بالتعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تتضمن تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. مؤكدة على اهمية هذه الشراكات الإقليمية في مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مؤكدة أن التعاون بين البلدين يعكس التزامهما بدعم الجهود الدولية في هذا المجال، لافتة الى ان هذا التعاون يمتد ليشمل ايضا بناء القدرات، وتطوير السياسات الداعمة لحماية البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقد حرصت وزارة البيئة على المشاركة الفعّالة في هذا الحدث من خلال فريقى عمل التوعية بمكتب وزيرة البيئة والإدارة المركزية للإعلام والثقافة والتوعية البيئية لتقديم برامج توعوية متنوعة تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات المستدامة،وشملت هذه الجهود وضع لافتات دعائية على طول مسار الماراثون تحمل رسائل بيئية توعوية، وتوزيع هدايا عينية تشجع المشاركين على تبني الممارسات البيئية الصحيحة، بالإضافة إلى توفير سلال مخصصة للمخلفات على مسافات منتظمة كل كيلومتر من خط الماراثون، بهدف تشجيع فكرة فصل المخلفات وإعادة التدوير. كذلك تم تقديم ورش عمل صغيرة على هامش الماراثون لشرح أهمية الحفاظ على البيئة ودور الأفراد في حماية الموارد الطبيعية.

وقد تضمن الماراثون المرور على أهم المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من بوابة العاصمة على محور محمد بن زايد الجنوبي مرورًا بمسجد الفتاح العليم والنهر الأخضر وانتهاءًا عند البرج الأيقوني، وسيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، ويحمل الماراثون هذا العام قيمة جوائز إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة مزدوجة.

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