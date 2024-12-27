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الأهلي يسحق الطيران بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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الأهلي يسحق الطيران بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

الأهلي يسحق الطيران بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - فاز للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، بثمانية أهداف مقابل لا شيء أمام الطيران، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأحمر بالتجمع، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية. 

وأحرز هدفي الأهلي الأول والثاني اللاعبة منة طارق، وأحرزت الهدف الثالث نادين غازي، فيما سجلت مايا داردن الهدف الرابع والثامن، بينما جاء الهدف الخامس عن طريق حبيبة عمر، وأحرزت أشرقت عادل الهدف السادس، وجاء الهدف السابع عن طريق لولو نصر. 

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وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كرد وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وتجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من:‏ إسراء السقا ومريم عفيفي وأشرقت عادل وجنى محمود وأمل ناصر ونور إدريس وحبيبة عمر وشهد هشام وهاجر ماجد.

وبتلك النتيجة يحتل فريق سيدات  الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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