الرياضة - 10:51 - لافروف: لا هدنة مع أوكرانيا.. ونحن بحاجة إلى اتفاقيات نهائية تضمن أمن روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، لعرض نتائج العام 2024، ومواقف روسيا تجاه القضايا الساخنة على مختلف الأصعدة.

وأكد لافروف، أن النظام في أوكرانيا تجاهل كل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، وروسيا منفتحة بشأن أي مفاوضات تتعلق بأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي: «لن نبرم هدنة مع أوكرانيا.. الهدنة طريق مسدود، نحن بحاجة إلى اتفاقات نهائية وقانونية يتم من خلالها تثبيت كافة الشروط لضمان أمن روسيا، وكذلك أمن جيراننا».

وتابع: «روسيا لا تقترح شروطًا مسبقة، وإنما تثبيت وتعزيز ما تم الاتفاق عليه في السابق، فما قالوه من قبل بعدم تمدد الناتو لم يلتزموا به».