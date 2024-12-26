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الرياضة - 10:51 - تفاصيل 7 قرارات من «المركزي المصري» خلال 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - تفاصيل 7 قرارات من «المركزي المصري» خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - تفاصيل 7 قرارات من «المركزي المصري» خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - اجتماع البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي، اليوم الخميس 26 ديسمبر2024، اجتماعه الثامن الدوري والأخير خلال 2024، والمتوقع أن يسفر عن قرار جديد بـ خفض سعر الفائدة أو تثبيتها للمرة السادسة على التوالي.

قرارات اجتماع البنك المركزي خلال العام الحالي 2024

اجتماع البنك المركزي الأول

كان الاجتماع الأول لـ البنك المركزي يوم 1 فبراير 2024، وقد أسفر الاجتماع عن قرار لجنة السياسة النقدية بـ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

اجتماع البنك المركزي الثاني

وجاء الاجتماع الثاني لـ البنك المركزي يوم 6مارس 2024، وقرر أعضاء البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

اجتماع البنك المركزي الثالث

وتقرر في الاجتماع الثالث لـ لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي يوم23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب للمرة الاولى.

اجتماع البنك المركزي الرابع

واجتمع أعضاء البنك المركزي في الاجتماع الدوري الرابع لـ البنك يوم 18 يوليو 2024، وكان القرار بـ تثبيت سعر الفائدة أيضا دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

آخر اجتماعات البنك المركزي المصري اليوم

اجتماع البنك المركزي الخامس

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

اجتماع البنك المركزي السادس

كما تقرر أيضا في الاجتماع السادس لـ لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بدون تغيير.

اجتماع البنك المركزي السابع

كما أرجأ صنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري خلال الاجتماع الدوري السابع لأعضاء بالبنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

اجتماع البنك المركزي اليوم والأخير في 2024

ويجتمع البنك المركزي اليوم لمناقشة سعر الفائدة، ومن المفترض أن يقرر أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي سعر الفائدة الذي قد يأتي متوقعا بتطبيق خفض سعر الفائدة لأول مرة، تماشيا مع تصريحات أغلب خبراء المال والاقتصاد ومديرين الاستثمار المحليين، كما قد يكون القرار داخل نطاق الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير حتى يتسنى للبنك المركزي المصري التيقن بمردودات القرارات النقدية التي تم اتخاذها خلال العام الحالي، وبداية تطبيق الخفض من مطلع العام الجديد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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