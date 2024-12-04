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الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

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الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - كلمتك/خاص:

حذر مختصون من اعادة تشغيل مصانع طحن الاسماك في حضرموت والتي صدرت بحقها قرار من رئيس الوزراء يقضي بايقافها.
وقال الكاتب الصحفي صالح الحنشي:مايسمى مصانع طحن الاسماك في حضرموت والمهرة.. تملك تصاريح الانشاء بطحن مخلفات الاسماك الا ان هذه المصانع تقوم بطحن الاسماك الطازجه وبكميات ضخمه جدا الجماعه  ماكفاهم انهم نهبو معاشات الناس كمان يحاربوهم في اكل عيشهم وجهو باعادة تشغيل هذه المصانع لطحن الاسماك التي كان الناس مازالو قادرين على شراءها..
وتتسبب مصانع طحن الاسماك بمخاطر كبيرة تؤدي الى رحيل السكان عن المدينة بسبب التلوث الكبير.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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