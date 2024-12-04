حذر مختصون من اعادة تشغيل مصانع طحن الاسماك في حضرموت والتي صدرت بحقها قرار من رئيس الوزراء يقضي بايقافها.
وقال الكاتب الصحفي صالح الحنشي:مايسمى مصانع طحن الاسماك في حضرموت والمهرة.. تملك تصاريح الانشاء بطحن مخلفات الاسماك الا ان هذه المصانع تقوم بطحن الاسماك الطازجه وبكميات ضخمه جدا الجماعه ماكفاهم انهم نهبو معاشات الناس كمان يحاربوهم في اكل عيشهم وجهو باعادة تشغيل هذه المصانع لطحن الاسماك التي كان الناس مازالو قادرين على شراءها..
وتتسبب مصانع طحن الاسماك بمخاطر كبيرة تؤدي الى رحيل السكان عن المدينة بسبب التلوث الكبير.
الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - كلمتك/خاص:
حذر مختصون من اعادة تشغيل مصانع طحن الاسماك في حضرموت والتي صدرت بحقها قرار من رئيس الوزراء يقضي بايقافها.
حذر مختصون من اعادة تشغيل مصانع طحن الاسماك في حضرموت والتي صدرت بحقها قرار من رئيس الوزراء يقضي بايقافها.
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