عقب غدره بالشبان.. توقيف حكم الاعدام الذي اصدره رئيس الحوثيين في صنعاء بحق هؤلاء - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:وجه مكتب النائب العام بإيقاف الإعدام حتى إشعار اخر ويتم تشكيل لجنة تحقيق، في القضية.

واضاف:بالنسبة للقضية بحسب المعلومات من بعض المطلعين على هذه القضية بأنه قبل 25 عام تم lغتصاlب طفل وقتله ورميه في بركة وبعد العثور عليه تم القبض على هؤلاء واتهموهم بأنهم كانوا موجودين او قريبين من موقع الجثة او لهم علاقة بالحادثة، ولكن هؤلاء المتهمين نفوا نفيا قاطعا علاقتهم بالقضية وتم ضربهم وطلعوا منهم اعترافات تحت الضرب والتعذيب وعلى موجبها تم الحكم عليهم.

واختتم: وبحسب المعلومات بأن أهل الدم نفسهم علموا بأن هؤلاء يتوقع بأنهم مظلومين وبعد وساطة قبلية وافق اهل الدم العفو عنهم مقابل دية وتم دفع الدية وبعد 25 عام وجه الحوثي بإعدام المتهمين بحجة ان الحكم تعزيرا وقال سقط الحق الخاص بتنازل أهل الدم ولكننا نرفض التنازل في الحق العام.

