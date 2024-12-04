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عقب غدره بالشبان.. توقيف حكم الاعدام الذي اصدره رئيس الحوثيين في صنعاء بحق هؤلاء - أخبار كلمتك

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عقب غدره بالشبان.. توقيف حكم الاعدام الذي اصدره رئيس الحوثيين في صنعاء بحق هؤلاء - أخبار كلمتك

عقب غدره بالشبان.. توقيف حكم الاعدام الذي اصدره رئيس الحوثيين في صنعاء بحق هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:وجه مكتب النائب العام بإيقاف الإعدام حتى إشعار اخر ويتم تشكيل لجنة تحقيق، في القضية.
واضاف:بالنسبة للقضية بحسب المعلومات من بعض المطلعين على هذه القضية بأنه قبل 25 عام تم lغتصاlب طفل وقتله ورميه في بركة وبعد العثور عليه تم القبض على هؤلاء واتهموهم بأنهم كانوا موجودين او قريبين من موقع الجثة او لهم علاقة بالحادثة، ولكن هؤلاء المتهمين نفوا نفيا قاطعا علاقتهم بالقضية وتم ضربهم وطلعوا منهم اعترافات تحت الضرب والتعذيب وعلى موجبها تم الحكم عليهم.
واختتم: وبحسب المعلومات بأن أهل الدم نفسهم علموا بأن هؤلاء يتوقع بأنهم مظلومين وبعد وساطة قبلية وافق اهل الدم العفو عنهم مقابل دية وتم دفع الدية وبعد 25 عام وجه الحوثي بإعدام المتهمين بحجة ان الحكم تعزيرا وقال سقط الحق الخاص بتنازل أهل الدم ولكننا نرفض التنازل في الحق العام.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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