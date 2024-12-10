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حديث محزن لبن دغر الليلة - أخبار كلمتك

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حديث محزن لبن دغر الليلة - أخبار كلمتك

حديث محزن لبن دغر الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - كلمتك/خاص:

نعى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وفاة المناضل الكبير فضل محسن عبدالله يافعي أحد مناضلي ثورة أكتوبر ورمز من رموز الحركة الوطنية والعمالية اليمنية، ومن أبرز مؤسسي الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل، وكان قيادايًا ونقابيًا بارزًا في عدن خلال مرحلة التحرير.

وأشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية حيث تقلد العديد من المناصب القيادية في الدولة، فكان أول محافظ للمحافظة الرابعة "شبوة حاليا"  بعد الاستقلال كما أنه شغل منصب وزير للمالية، رئيسا للمجلس الأعلى للرياضة،سكرتير لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، وزيرا للزراعة، عضواً في المكتب السياسي، سكرتير الدائرة الاقتصادية في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.

وأضاف الدكتور بن دغر، كان المناضل فضل محسن عبدالله أحد الذين التحقوا بالحركة الوطنية مبكراً للدفاع عن الوطن وطرد الاحتلال.. كما عرف المناضل بأخلاصه وتفانيه في عمله وقضى معضم حياته في خدمة الوطن منذ انخراطه في العمل النقابي.

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة وأبنا وذوي الفقيد المناضل فضل محسن بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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