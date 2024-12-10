اول توضيح امني يكشف حقيقة العثور على طفلة في عدن - أخبار كلمتك

نفى اعلامي امني العثور على طفلة بالقرب من مستشفى الجمهورية بعدن.

وقال الاعلامي خالد السنمي:تواصلت مع مدير قسم شرطة خور مكسر النقيب احمد الشاعري واردت التاكد منه حول حقيقة موضوع الطفلة التي تم العثور عليها امام مستشفى الجمهورية بخور مكسر، وتم تداول المنشور على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

واضاف:واكد مدير الشرطة بان الموضوع مجرد اشاعات اعلامية حيث لم يصلهم اي بلاغ حول هذه الطفلة، واشار بانه تم التواصل مع مستشفى الجمهورية والذين بدورهم اكدوا بان الخبر غير صحيح ولم يتم العثور على اي طفلة امام المستشفى.

واختتم:والان نريد من قام بالنشر اظهار الطفلة ويقوم بمساعدة الاجهزة الامنية وتحديد مكان تواجدها، او توضيح الهدف الذي اراد توصيله من خلال نشر هذه الاشاعة التي لقيت رواج واسع من كثير من الناشطين الذين تفاعلوا من جانب انساني واخلاقي وديني ولكن ثمة من يريدون التشويه بالعاصمة عدن باي شيء وفي الختام نتمنى من جميع الاعلاميين والناشطين تحري الدقة والمصداقية قبل النشر فهناك اطراف خبيثة تسعى الى التشويه بالحبيبة عدن باي اشاعة حتى ولو كانت صورة طفلة غير ابهين باخلاقيات المهنة او اداب النشر.