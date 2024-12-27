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عاجل:البيت الابيض يعلن تأييده على ضرب صنعاء ويدعوا الى هذا الامر - أخبار كلمتك

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عاجل:البيت الابيض يعلن تأييده على ضرب صنعاء ويدعوا الى هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:البيت الابيض يعلن تأييده على ضرب صنعاء ويدعوا الى هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - كلمتك/خاص:

قال البيت الأبيض: نعتقد أن هجمات #الحوثيين ضد قواتنا ستستمر و الحوثيون لا يزالون يشكلون تهديدا على الشعب الإسرائيلي ويشنون عمليات ضد إسرائيل

واضاف:  تمكنا من إضعاف قدرات #الحوثيين لتهديد سفن الشحن الدولي

واختتم: نريد أن يشن الإسرائيليون عملياتهم في #اليمن بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية المدنية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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