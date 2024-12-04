ايقاف اصدار البطاقة الجديدة الذكية بعدن واتهام مسؤول بارز بامر خطير - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:تعقيبا على حديثي السابق بخصوص ايقاف وزارة الداخلية نظام البطاقة الجديدة على فرع مصلحة الاحوال المدنية بعدن ، زودني مسؤولون في وزارة الداخلية بامر اداري.

واضاف: بشأن تشكيل لجنة تحقيق ، مشيرين الى ان المدير المقال تمت احالته للتحقيق بقرار من وزير الداخلية بسبب اتهامه بمخالفات منها اصدار بطائق شخصية لجنسيات أجنبية ، ولا زال التحقيق جاري في هذا الاتهام ، وان قرار تعيين البديل مجمد مؤقتا الى حين عودة محافظ عدن من الخارج بناء على طلبه.

واختتم:كما افادوا بأن مصلحة الاحوال وفروعها تخضع للوزارة وليس للسلطة المحلية ، وان المدير الجديد رفعت جميل قبل التكليف على مضض كونه كان يشغل وظيفة اعلى من هذا المنصب وهو مدير عام السجل المدني في الجمهورية وتم تنزيله الى مدير فرع المصلحة بعدن وان هذا التكليف قد يحرمه من رتبة "عميد" التي يستحقها ، بحسب قولهم وتعبيرهم.