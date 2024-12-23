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"بي واي دي" تحتفل بإنتاج 10 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.. من بينها مليون وحدة في أقل من شهرين!! - أخبار كلمتك

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"بي واي دي" تحتفل بإنتاج 10 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.. من بينها مليون وحدة في أقل من شهرين!! - أخبار كلمتك

"بي واي دي" تحتفل بإنتاج 10 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.. من بينها مليون وحدة في أقل من شهرين!! - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:38 مساءً - تحتفل الصانعة الصينية "بي واي دي BYD" بإنتاج 10 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة NEV من بينهم مليون سيارة تم إنتاجها في أقل من شهرين!!،، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب الذكرى الثلاثين على تأسيس الشركة والتي من المقرر أن تحتفل بها خلال شهر فبراير من العام المقبل 2025.
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وأوضحت "بي واي دي" أن السيارة رقم 10 مليون التي خرجت من خطوط إنتاجها مؤخرًا هي من طراز "دينزا Denza Z9" الذي تم إطلاقه حديثًا، وذلك خلال عرض لتاريخ العلامة التجارية وطرازاتها بداية من أول نسخة إنتاجية من طراز "F3" إلى أحدث طرازاتها "يانج وانج Yangwang U9".
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ويشار إلى أنه في شهر سبتمبر من هذا العام، احتفلت الشركة بإنتاج 9 ملايين سيارة كهربائية، لتصبح أول شركة سيارات على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز، واليوم، يصل إنتاج "بي واي دي" من سيارات الطاقة الجديدة إلى 10 ملايين سيارة، مما يعني أنها نجحت في إنتاج مليون سيارة في أقل من شهرين فقط.
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تاريخ العلامة الصينية 

يعود تاريخ "بي واي دي" إلى فبراير 1995 حيث تأسست في مدينة شنجن بالصين وكان يعمل بها فقط 20 موظفًا وبرأس مال قدره 345,000 دولار، حتى أصبحت الشركة الآن من أكبر مصنعي السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في العالم وتوظف أكثر من 900,000 شخص حول العالم.
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في البداية، ركزت العلامة الصينية على إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وسرعان ما أصبحت ثاني أكبر منتج لهذا النوع من البطاريات في العالم وذلك في عام 1998، كما أصبحت "بي واي دي" موردًا رئيسيًا للبطاريات لشركة "موتورولا Motorola" و"نوكيا Nokia" في عام 2000، مما أدى إلى زيادة شهرتها وإيراداتها.

وفي عام 2003، دخلت "بي واي دي" قطاع صناعة السيارات من خلال الاستحواذ على شركة "Xi’an Qinchuan"، مع التركيز في البداية على المركبات التي تعمل بالاحتراق الداخلي، وفي عام 2004، قامت الشركة بتصنيع أول سيارة لها والتي أطلق عليها اسم "316" ولكن لم تستحوذ على اهتمام التجار وبالتالي تم وقف إنتاجها، فيما كانت "F3" أول سيارة تطورها "بي واي دي" بنفسها والتي تم إطلاقها في عام 2005، وسرعان ما اكتسبت ثقة المستهلكين وأصبحت أول طراز صيني تتخطى مبيعاته 10,000 سيارة شهريًا.

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أولى خطواتها نحو الطاقة الجديدة

وفي عام 2008، طرحت "بي واي دي" أول سيارة كهربائية لها وهي "F3e"، لتدخل بذلك رسميًا سوق السيارات الكهربائية الجديدة، ووصولًا إلى عام 2020، أطلقت العلامة الصينية بطارية Blade Battery التي حققت إنجازات هائلة في أنظمة السلامة والمدى وسرعة الشحن، كما كشفت الشركة عن منصة "DM" الهجينة في نفس العام، مما عزز هيمنتها في قطاع السيارات الكهربائية المتنامي.

وفي نوفمبر عام 2022 -أي قبل ثلاث سنوات تقريبًا- أنتجت "بي واي دي" سيارتها الكهربائية رقم 3 مليون وهي من طراز "سيل Seal"، وفي أغسطس 2023، خرجت السيارة الكهربائية رقم 5 مليون من خطوط إنتاج الشركة محققة بذلك رقمًا قياسيًا في هذا القطاع. 

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 ويعود نجاح العلامة الصينية إلى استثمارها في البحث والتطوير إلى جانب تطوير تقنيات رائدة مثل بطارية Blade ونظام DM الهجين ومنصة 3.0 Evo الكهربائية، ونظام التعليق Yunnian (المعروف أيضًا باسم نظام DiSus) لتحتل بذلك "بي واي دي" مكانة مهيمنة في السوق الصينية وتتمكن من التوسع في دول ومناطق متعددة في جميع أنحاء العالم.

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"بي واي دي" بالسوق المصري 
 ويشار إلى أن "بي واي دي" تنطلق بالسوق المصري من خلال الوكيل الحصري شركة الأمل للسيارات، وتقدم الطراز الأكثر شيوعًا "F3" والذي يتم تجميعه محليًا في مصر ويتم طرحه في نسختين مانيوال وأوتوماتيك.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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