النسخة الأمريكية من "كيا سبورتاج" فيس ليفت 2025 تظهر في معرض لوس أنجلوس للسيارات - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات المقامة حالياً، كشفت علامة "كيا Kia" عن النسخة الأمريكية من الكروس أوفر SUV المدمجة "سبورتاج Sportage" فيس ليفت، بعد الإعلان عنها في مطلع نوفمبر الجاري بمنشأها كوريا الجنوبية، ورغم التحديثات الشاملة التي حصلت عليها السيارة في الخارج والداخل، تميزت "سبورتاج" الأمريكية ببعض الاختلافات.اضافة اعلان



التعديلات الخارجية

تختلف سبورتاج الموجهة للسوق الأمريكي عن النسخة العالمية من السيارة بدءًا من الواجهة، ويظهر ذلك في المصابيح الأمامية الرأسية وكذلك التشكيل الداخلي للشبكة، واستناداً على الفئة يختلف تصميم المصد الأمامي ذي الشكل الصندوقي، حيث يأتي بإضافات من الأسود اللامع في أعلى فئة X-Line تمنحه مظهر أكثر شراسة.

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من الجوانب احتفظت سبورتاج فيس ليفت الأمريكية بنفس شكلها، ولكن جاءت بتصميم جديد للعجلات يختلف باختلاف الفئة، فمثلاً تأتي الفئة X-Line بجنوط مقاس 19 بوصة يحيط بها إطارات ملائمة لجميع الطرق، بينما تنازلت الفئة X-Pro Prestige عن المظهر الأنيق في سبيل الحصول على عجلات مقاس 17 بوصة بإطارات BF Goodrich المخصصة لجميع أنواع التضاريس.

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وأخيراً في الخلف تبدو التحديثات أقل نسبيًا لتقتصر على الرسومات الجرافيك داخل المصابيح الـ LED الخلفية، إلى جانب تعديلات المصد الخلفي.





المقصورة الداخلية

يظهر اختلاف مقصورة "سبورتاج" الأمريكية في تصميم عجلة القيادة ذات الأذرع المزدوجة، والتي تحتوي على مزيد من مفاتيح التحكم، وقد تم تغيير موضع فتحات التكييف لتجعل شكل لوحة القيادة أكثر بساطة وتنظيماً، وتستمر شاشات السيارة بنفس مقاسها وهو 12.3 بوصة؛ إحداهما للترفيه وعرض البيانات والأخرى رقمية للعدادات، وهناك شاشة عرض رأسي اختيارية مقاسها 10 بوصة.

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واحتفظت "كيا" بالأزرار المادية عند الكونسول الوسطي للتحكم في التكييف ووظائف الصوت، بدلاً من صعوبة الوصول لهم داخل القوائم الفرعية. وتتوفر بعض الوظائف الإضافية حسب الفئات مثل: الشحن اللاسلكي وتدفئة المقاعد الخلفية ونظام الصوت من Harman Kardon وكذلك أنظمة محسّنة لمساعدة السائق.

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منظومة القوة

كما في سابقتها تأتي "كيا سبورتاج" الفيس ليفت باختيارات بنزين وهجينة وهجينة بقابس، وتعتمد الفئة القياسية على نفس محركها رباعي الاسطوانات بسعة 2.5 لتراً قادر على توليد قوة 187 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.. ويختلف هذا المحرك عن المتاح في نسخة "سبورتاج" الأخرى حيث تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا مع شاحن تيربو لتكون قوته 148 حصان.

بالنسبة للنسخة الهجينة فهي تجمع بين محرك 1,6 لترًا تيربو ومحرك كهربي وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وقد ارتفعت قوة هذه المنظومة بشكل طفيف لتصبح 231 حصان، وذلك بفضل المحرك الكهربي الأقوى ونظام الفرامل المحسن، وقد استعارت "كيا" خاصية (وضع قيادة الأطفال) الموجود في "هيونداي توسان". وأخيرًا النسخة الهجينة بقابس التي حصلت على 7 أحصنة إضافية لتصبح بقوة 268 حصان.



فئات السيارة

تتوفر "سبورتاج" فيس ليفت التي تعمل بالبنزين في 6 فئات هم: LX و EX و SX و SX-Prestige و X-Line و X-Pro Prestige.. بالنسبة للتشكيلة الهجينة فقد حصلت على الفئة S ذات المظهر الرياضي، أما النسخة الهجينة بقابس فتقتصر على الفئتين X-Line و X-Line Prestige ..

ويمكن الاختيار بين أنظمة الجر الأمامي أو الدفع الكلي، باستثناء الفئات الهجينة بقابس PHEV التي تتوفر بنظام جر أمامي فقط. وأخيرًا من المتوقع أن تصل السيارة للموزعين في الولايات المتحدة بحلول الربع الثاني من عام 2025.



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الجدير بالذكر أن الجيل الخامس من "كيا سبورتاج" تم تدشينه داخل السوق المصري في شهر يوليو عام 2022، ويأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا متصل بشاحن تيربو بحيث تصل قوته الحصانية إلى 180 حصان مع أقصى عزم دوران 265 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.