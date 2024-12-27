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الإسماعيلي يستعيد جهود نجميه قبل مواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

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الإسماعيلي يستعيد جهود نجميه قبل مواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

الإسماعيلي يستعيد جهود نجميه قبل مواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - الدوري المصري، استأنف النادي الإسماعيلي تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت بالدوري الممتاز.

 

وشهدت تدريبات الإسماعيلي عودة الثنائي المصاب أحمد عادل عبد المنعم وعبد الكريم مصطفى بعد شفائهما.

وأصيب أحمد عادل عبد المنعم في مواجهة حرس الحدود بكأس الرابطة، التي خسرها الدراويش بثنائية مقابل هدف، بينما أصيب عبد الكريم مصطفى في مواجهة بيراميدز بدوري nile، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.


موعد مباراة الإسماعيلي مودرن

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت، في الجولة 7 من مسابقة دوري nile، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وخاض الفريق مرانه اليوم، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التعادل مع حرس الحدود، بهدفين لكل منهما، في الجولة السادسة من دوري nile.

ويتبقى في قائمة المصابين أحمد الشيخ، الذي يؤدي تدريبات تأهيلية في قطر، بعد خضوعه لعملية جراحية.

ومن المقرر أن يدخل فريق الإسماعيلي معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، قبل السفر إلى القاهرة يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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