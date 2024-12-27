مشاهير العرب - 50 قرشا أول أجر تقاضاه.. محطات في حياة الفنان سمير صبري في ذكرى ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - سمير صبري.. يوافق اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري، الذي قدّم أعمالا كثيرة مميزة في عالم الفن وذو بصمة لها مذاق خاص في الساحة في الفنية.

محطات في حياة الفنان سمير صبري

ولد سمير صبري في محافظة الإسكندرية عام 1936، وتخرج من مدرسة فيكتوريا كوليدج، ومنذ صغره كان متميزا بالعديد من المواهب مثل التمثيل، والغناء، وتقديم البرامج.

ترك أسرته وذهب إلى القاهرة، ليبدأ حياته الفنية خلال الدراسة، ومن الصدفة كان بأنه أقام في نفس العمارة التي كان يقيم فيها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لتنشأ بينه وبين العندليب صداقة وكانت البداية في مشواره الفني

وقدّم بعدها أول برامجه برنامج «ركن الطفل»، بمساعدة الفنانة لبنى عبد العزيز، التي تعرّف عليها عن طريق عبد الحليم، ليدخل بعدها عالم الإذاعة، ويقدم فقرات غنائية باللغة العربية والأجنبية، ويصادف بعدها الإذاعية الكبيرة آمال فهمي، التي طلبت منه تقديم برنامج إذاعي خاص به.

كان أول أجر تقاضاه سمير صبري في بداية مسيرته الفنية 50 قرشًا.

أعمال الفنان سمير صبري

وبدأ سمير صبري رحلته في مجال التمثيل منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقدّم عشرات الأفلام في السينما منها: «جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة»، وأسّس بعدها شركة إنتاج سينمائية.

وتفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التلفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، وكان آخر ظهور له على الشاشة في مسلسل «فلانتينو» مع الزعيم عادل إمام.

وفاة سمير صبري

توفي سمير صبري يوم 20 مايو عام 2022 داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض.

بعد رحيل سمير صبري منحه مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 72 تكريمًا عن دوره في فيلم «حدث في 2 طلعت حرب»، وتسلمت درع تكريمه الفنانة القديرة سميرة أحمد، والفنان حسين فهمي، نيابةً عن صديقهما الراحل.

آخر ظهور لـ سمير صبري

ومن ضمن الكلمات التي تركها سمير صبري لتعيش معبرة عن قيمة الكثير من النعم التي ينعم بها الناس ولا يعلمون قيمتها، كان ما قاله في آخر ظهور له في برنامج «ذكرياتي»، الذى يقدمه على إذاعة الأغاني، والتي سجلها خلال وجوده في المستشفى قبل وفاته، حيث قال: «مكنتش متخيل أبدا إني هلاقي الحب ده كله على إثر دخولي المستشفى».

وتابع: «أنا بقول لنفسي اتكل على الله واصبر، إن بعد العسر يسرا.. وفى حاجات كتير الواحد لما بيتعب بيفتكر أن أهم حاجة هي الصحة، متنسونيش في صلاة الفجر وحافظوا على نفسكم لأنه مافيش أهم من الصحة وراحة البال والرضا باللي كتبهولك ربنا في الدنيا».