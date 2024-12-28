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لـ 2 يناير.. التضامن تقرر مد سداد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية 1446-2025 - أخبار كلمتك

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لـ 2 يناير.. التضامن تقرر مد سداد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية 1446-2025 - أخبار كلمتك

لـ 2 يناير.. التضامن تقرر مد سداد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية 1446-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لموسم حج 1446هـ - 2025م، واستيفاء المستندات اللازمة للسفر لأداء المناسك حتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير 2025.

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه عقب هذا الموعد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصعيد الاحتياطي بدلاً من الفائز الأساسي في حال عدم السداد في الموعد المشار إليه.

وأشار عبد الموجود، إلى أن الرسوم تسدد في أحد البنوك الحكومية مصر الأهلي - القاهرة " أو البريد المصري، موضحا أن أسعار برامج الحج تم اعتمادها كالتالي، المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددا على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، قد أنهت إجراءات التعاقد مع الجانب السعودي على الأعمال والخدمات التي ستقدم لحجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال عام 1446هـ- 2025م.

وجاء التعاقد استمرارًا لرغبة المؤسسة القومية لتيسير الحج بشأن تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وذلك وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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