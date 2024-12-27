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قناة إسرائيلية تفضح نتنياهو: منع إتمام صفقة الأسرى وحماس لم تغير شروطها - أخبار كلمتك

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قناة إسرائيلية تفضح نتنياهو: منع إتمام صفقة الأسرى وحماس لم تغير شروطها - أخبار كلمتك

قناة إسرائيلية تفضح نتنياهو: منع إتمام صفقة الأسرى وحماس لم تغير شروطها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:25 مساءً - كشفت قناة إسرائيلية، اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هو من فرض على فريق التفاوض محاولة التوصل لصفقة جزئية مع حركة حماس بسبب تهديدات شركائه الائتلافين.

القناة 12 الإسرائيلية تفضح أكاذيب نتنياهو

وأضافت قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، بان نتنياهو هو من يمنع صفقة تبادل متكاملة وحماس لم تغير أبدا من شروطها.

وأكدت القناة، أن شروط التوصل لـ صفقة تبادل تعيد كافة المحتجزين ما زالت على حالها وهي: انسحاب إسرائيلي ووقف إطلاق نار كامل وتحرير عدد من الأسرى كافى لتهدئة الرأي العام. 

نتنياهو يشترط الحصول على قائمة الأسرى الأحياء 

وكان موقع "والا" العبري، نقل الأربعاء الماضى، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، وضع شرطا جديدا مقابل إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ادعى ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي،  ببنيامين نتنياهو، عقب إعلان حماس تأجيل إعلان تأجيل التواصل لاتفاق الأربعاء الماضى، أن الحركة تكذب وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات

وكانت حركة حماس، أعلنت في بيان صادر عنها وقتها، عن تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بسبب شرط جديد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق.

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة نيرعام الإسرائيلية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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