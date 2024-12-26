التشكيل الرسمي لمباراة وست هام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة وست هام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل:ابلغنا هذه الدولة بالضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل:ابلغنا هذه الدولة بالضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك

عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

تطورات الوضع بسوريا، القبض على مسئول المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تطورات الوضع بسوريا، القبض على مسئول المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا - أخبار كلمتك

تطورات الوضع بسوريا، القبض على مسئول المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:41 مساءً -  تمكنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، من القبض على لواء مسئولا عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري، بريف طرطوس، حسب ما أفادت شبكة «سكاي نيوز».

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية بسوريا صباح اليوم الخميس، فرض حظر للتجوال في قدسيا بريف دمشق.

وقالت: "بدأنا حملة في مناطق بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي.. وهناك اشتباكات مع مسلحين في قدسيا خلال عملية تمشيط".

 

مقتل 14 من عناصر وزارة الداخلية السورية في كمين بطرطوس

في السياق ذاته، قال وزير الداخلية السوري الجديد محمد عبد الرحمن، إن 14 من عناصر الوزارة قتلوا وأصيب عشرة آخرون في ريف محافظة طرطوس.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك" عن عبد الرحمن قوله إنهم سقطوا في كمين من قبل "فلول" النظام السابق، ما يرفع مجموع القتلى من الجانبين إلى 17.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل تسعة أشخاص، الأربعاء، في اشتباكات بمحافظة طرطوس، بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس السابق بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.

وأفاد المرصد بـ"مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام" و"3 من المسلحين" في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن، أثناء محاولتها توقيف ضابط سابق.

اشتباكات بين فلول نظام بشار الأسد والقوات الأمنية في طرطوس

وأكد مسؤول في هيئة تحرير الشام لوكالة الصحافة الفرنسية "حصول بعض الاشتباكات بين فلول نظام بشار والقوات الامنية في طرطوس"، من دون توضيح أسبابها. ووفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث للإعلام، قتل عدد من عناصر الأمن.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المطلوب "شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وهو وأحد من المجرمين الذين أطلقوا حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء (...) أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".وأشار المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية".

وقال المرصد إن "شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية، ونصبوا كمينا لهم قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية، مما أدى إلى مقتل 6 عناصر وإصابة آخرين من قوى الأمن العام".

وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت قرية خربة المعزة واعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق