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الخميسي تحصد جائزة تايمز للتعليم العالي بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

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الخميسي تحصد جائزة تايمز للتعليم العالي بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

الخميسي تحصد جائزة تايمز للتعليم العالي بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة للدكتورة فاطمة الخميسي، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي بكلية الطب بجامعة حلوان ومدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالكلية، لفوزها بجائزة تايمز للتعليم العالي للعالم العربي 2024 في فئة المعلم الأكثر ابتكارًا. 

وقد مثلت د. فاطمة الخميسي، جامعة حلوان ومصر في هذا المحفل الدولي، حيث تم الإعلان عن الفائزين خلال حفل أقيم في جامعة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع انعقاد قمة الجامعات العربية.

 تدريس علم الأمراض (الباثولوجي)

وجاء فوز د. فاطمة الخميسي، تقديرًا لجهودها المتميزة في تدريس علم الأمراض (الباثولوجي) وإدارتها لوحدة رعاية الطلاب الوافدين، حيث نجحت في تعزيز التكامل بين الطلاب المصريين والدوليين من خلال أساليب تدريس مبتكرة تناسب الفصول كبيرة العدد في كلية الطب.

وأكد د. قنديل على تميز جامعة حلوان في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم نخبة من القامات العلمية والأكاديمية المرموقة، مما يؤهلها للمنافسة الدولية بقوة. وشدد على التزام الجامعة بدعم منتسبيها في مشاركاتهم الدولية المختلفة.

وتنافس على جوائز تايمز للتعليم العالي للعالم العربي هذا العام أكثر من 400 مشارك من مختلف أنحاء الوطن العربي، تأهل منهم 96 مرشحًا للقائمة النهائية، ليتم اختيار 12 فائزًا في مختلف الفئات. وفي فئة المعلم الأكثر ابتكارًا، تنافس ثمانية مرشحين نهائيين، لتفوز د. فاطمة الخميسي بالجائزة.

قائمة أكثر مائة باثولوجي إلهامًا على مستوى العالم 

كما تم اختيار د. فاطمة الخميسي، هذا العام ضمن قائمة أكثر مائة باثولوجي إلهامًا على مستوى العالم من قبل مجلة "The Pathologist" البريطانية في قائمتها السنوية "The Power List"، وذلك ضمن فئة "أبطال التغيير" التي تضم 20 باثولوجيًا من رواد التغيير في المجال. وهذا هو الاختيار الثاني لها في هذه القائمة بعد اختيارها عام 2022.

وتتمتع د. الخميسي بمكانة علمية مرموقة، فهي زميل مشارك في جمعية التعليم الطبي في أوروبا وسفير للرابطة الدولية لمعلمي العلوم الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عضويتها في العديد من الجمعيات المصرية المتخصصة. 

وبجانب درجة الدكتوراه في علم الأمراض، حصلت على ماجستير في التعليم الطبي وتعليم المهن الصحية من جامعتي ماستريخت الهولندية وقناة السويس المصرية. وقد نظمت مؤتمرات دولية ونشرت أبحاثًا عديدة في مجالي التعليم الطبي وعلم الأمراض، كما تشارك في تحكيم الأبحاث للمجلات والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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